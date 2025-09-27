На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров вызвал ажиотаж у журналистов на пресс-конференции в ООН

Лавров собрал полный зал журналистов на пресс-конференции в ООН
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке вызвала ажиотаж у журналистов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что министр собрал полный зал представителей СМИ. Журналисты более чем за час до пресс-конференции занимали место в зале.

27 сентября Лавров выступил на юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Свою речь он начал с напоминания об уроках Второй мировой войны, подчеркнув, что, несмотря на них, западные страны вновь и вновь стремятся к разделению мира на «своих» и «чужих».

Возглавляющий российскую делегацию Лавров за трое суток участия в неделе высокого уровня в рамках сессии Генассамблеи ООН провел около 40 встреч.

23 сентября открылась сессия Генассамблеи ООН высокого уровня. Мировые лидеры дают оценку текущей международной обстановке и высказывают свою позицию по основным мировым конфликтам. Открыл мероприятие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обратившись к мировому сообществу с призывом к миру на Украине.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.

