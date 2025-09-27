Лавров начал выступление на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал выступление на юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Свою речь дипломат начал с напоминания об уроках Второй мировой войны, подчеркнув, что, несмотря на них, западные страны вновь и вновь стремятся к разделению мира на «своих» и «чужих».

За день до выступления на Генассамблее Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, где обсуждались ситуация на Украине и обострение международной обстановки на Ближнем Востоке. Помимо этого, российский министр провел ряд двусторонних переговоров с представителями различных государств, входящих в ООН.

23 сентября открылась сессия Генассамблеи ООН высокого уровня. Мировые лидеры дают оценку текущей международной обстановке и высказывают свою позицию по основным мировым конфликтам. Открыл мероприятие генсек ООН, обратившись к мировому сообществу с призывом к миру на Украине.

Ранее Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ситуацию вокруг Украины.