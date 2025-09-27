На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова с иронией высказалась о Тихановском в качестве президента

Захарова: Тихановский был бы прекрасным представителем европейских ценностей
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме высказалась о белорусском оппозиционере Сергее Тихановском, намекнув на его несоответствие образу президента страны. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Тихановский идеально бы вписался в роль представителя «европейских ценностей».

«Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег (президент Белоруссии Александр — прим. ред.) Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», — написала Захарова.

Дипломат также поделилась видео с Тихановским, снятым на пресс-конференции с его женой Светланой, где поведение и внешний вид оппозиционера показались ей странными.

24 сентября Захарова назвала «парадом ряженых» присутствие Тихановской на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Белоруссия признала «Переходный кабинет» Тихановской террористической организацией.

