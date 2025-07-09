Белоруссия признала «Переходный кабинет» Тихановской террористической организацией

Генеральная прокуратура Белоруссии официально включила «Объединенный Переходный Кабинет» Светланы Тихановской в список террористических организаций. Соответствующее решение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Формирование признано террористическим с полным запретом деятельности на территории Республики Беларусь», — гласит текст заявления.

Любая координация с организацией приравнивается к уголовному преступлению. Финансовая поддержка участников влечет ответственность по статье 290-4 УК РБ. Ресурсы структуры подлежат блокировке, активы — конфискации.

7 июля Светлана Тихановская призвала президента США Дональда Трампа не восстанавливать отношения с главой республики Александром Лукашенко.

21 июня в Белоруссии освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. На свободе они оказались после встречи Александра Лукашенко и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Бывших заключенных отправили в Литву, где они встретились со своими родными и близкими. В МИД Польши заявили, что среди освобожденных есть трое их соотечественников.

Ранее Лукашенко помиловал еще 16 человек.