Президент Ирана раскритиковал требования США по обогащенному урану

Пезешкиан назвал требования Вашингтона по обогащенному урану неприемлемыми
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал неприемлемыми требования США передать весь обогащенный уран взамен на три месяца отсрочки перед возобновлением санкций. Его слова передает гостелерадиокомпания IRIB.

«Естественно, что мы не пришли к соглашению по механизму возврата [санкций], ведь требования США неприемлемы. Они хотят, чтобы мы передали им весь обогащенный уран, <...> а это ни в коем случае неприемлемо», — сказал президент Ирана.

Пезешкиан подчеркнул, что между предложением США и возвратом санкций Иран предпочтет выбрать второе.

20 сентября глава иранского МИД Аббас Арагчи опроверг сообщения о прямых переговорах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости могут обмениваться информацией напрямую или через третьи стороны.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.

