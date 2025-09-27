Евросоюз может принять решение по российским активам в обход Венгрии

Европейский союз (ЕС) на встрече лидеров блока хочет заручиться поддержкой большинства по предоставлению кредита Украине на основе замороженных активов РФ в обход позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатический источник.

«Цель встречи в Копенгагене — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана. <...> Мы находимся в состоянии неясности», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что Бельгия не допустит изъятия замороженных российских активов ради оформления кредита Украине, поскольку это сильно ударит как по королевству, так и по всему Евросоюзу.

25 сентября в газете Financial Times вышла статья Мерца на тему помощи Киеву. В ней он заявил, что Германия предложит на заседании Евросовета в октябре подготовить механизм выдачи Украине кредита на €140 млрд за счет активов РФ. По его словам, этот кредит будет погашен только после того, как Россия «выплатит репарации».

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии.