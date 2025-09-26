Премьер Бельгии заявил, что его раздражает идея Мерца о кредите для Украины

Де Вевер резко раскритиковал идею Мерца о кредите для Украины под активы РФ

Бельгия не допустит изъятия замороженных российских активов ради оформления кредита Украине, поскольку это сильно ударит как по королевству, так и по всему Евросоюзу, заявил глава бельгийского правительства Барт де Вевер. Об этом сообщает издание De Standaard.

«Взять деньги Путина и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне заявить совершенно ясно», — высказался де Вевер, комментируя соответствующее предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Он также заявил, что его раздражает открытое обсуждение подобных вопросов европейскими политиками, и предложил лидерам ЕС обсуждать «что-то конкретное».

Де Вевер связал участившиеся высказывания о российских активах с тем, что президент США Дональд Трамп хочет отстраниться от поддержки Украины и переложить всю финансовую ответственность на Европу, которой придется искать дополнительные десятки миллиардов евро.

«Тогда мы посмотрим, будет ли «коалиция желающих» также готова играть роль «коалиции законопроектов». Думаю, тогда все сбегут на крыльях ветра», — заключил премьер-министр Бельгии.

25 сентября в газете Financial Times вышла статья Мерца на тему помощи Киеву. В ней он заявил, что Германия предложит на заседании Евросовета в октябре подготовить механизм выдачи Украине кредита на €140 млрд за счет активов РФ.

По его словам, этот кредит будет погашен только после того, как Россия «выплатит репарации».

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии.