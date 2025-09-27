На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным выживание Белоруссии и РФ

Лукашенко о переговорах с Путиным: думали, как выжить в это сложное время
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждались совместные действия и шаги в нынешней политической обстановке. Его слова приводит агентство БелТА.

«Думали, как же нам выжить в это сложное время. <...> Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать. <...> Лучше работать на земле, чем воевать», — сказал Лукашенко.

Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле 26 сентября. Главы государств обсудили вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Президенты также затронули тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Лукашенко отметил, что между Москвой и Минском накопилась куча вопросов. По его словам, несмотря на разговоры о частых встречах двух лидеров, «они давно уже не встречались».

Ранее Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от американцев.

