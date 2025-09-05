В США рассказали о незаконной спецоперации Трампа в Северной Корее

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила разведывательную спецоперацию в Северной Корее в 2019 году, не уведомив о ее проведении конгресс. Об этом сообщает американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа не уведомила ключевых членов Конгресса, которые контролируют разведывательные операции, ни до, ни после миссии, тем самым, возможно, нарушив закон», — указано в материале.

Издание утверждает, что Соединенные Штаты хотели установить оборудование, чтобы перехватывать диалоги лидера КНДР Ким Чен Ына в период переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном на тему ядерного оружия.

Чтобы выполнить эту задачу, в Северную Корею послали группу спецназа, однако при высадке на побережье страны военных заметили люди на проплывавшей мимо лодке. Солдаты начали стрелять по свидетелям, которые, вероятно, были рыбаками, так как у них не было ни оружия, ни военной формы.

В настоящее время итоги расследования этого инцидента остаются засекреченными.

Накануне Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном, а также с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, подчеркнув, что ближайшие недели покажут, «насколько они хорошие».

Ранее Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР.