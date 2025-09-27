Двенадцать стран войдут в состав коалиции по финансовой поддержке Палестины

МИД Франции: 12 стран объявили о создании коалиции для финансовой поддержки ПНА

Двенадцать стран объявили о создании коалиции по финансированию Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом говорится в пресс-релизе МИД Франции.

«Сегодня Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Франция, Швейцария и Япония объявили о создании экстренной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской национальной администрации», — говорится в заявлении.

Сообщается, что создание коалиции стало реакцией на «острейший и беспрецедентный финансовый кризис», в котором в настоящий момент находится ПНА. Целью инициативы является стабилизация материального положения администрации, предоставление жизненно необходимых услуг и обеспечение ее безопасности.

Кроме того, страны-участники коалиции потребовали от Израиля разблокировать таможенные поступления в Палестину, а также прекратить принятие мер, угрожающие или ослабляющие ПНА.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций заявил о признании Парижем государственности Палестины. То же самое сделали Канада, Австралия, Британия, Португалия, Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Ранее Палестина подала заявку на вступление в БРИКС.