Верховный лидер Ирана заявил о невозможности переговоров с США

Хаменеи: ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности

Участвовать в переговорах с США невозможно в связи с тем, что Белый дом постоянно нарушает достигнутые договоренности и угрожает военным вмешательством. Об этом написал верховный лидер Ирана Али Хаменеи на своей странице в соцсети X.

«Противоположная сторона нарушает все обещания, лжет и постоянно угрожает военным вмешательством. <...> С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — говорится в сообщении.

20 сентября глава иранского МИД Аббас Арагчи опроверг сообщения о прямых переговорах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости могут обмениваться информацией напрямую или через третьи стороны.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.