Гросси обсудил с Путиным аргентинскую культуру и политику Милея

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Radio Mitre заявил, что провел насыщенную встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним не только вопросы большой политики.
По словам Гросси, разговор касался военного конфликта на Украине, напряженности на Ближнем Востоке и ситуации вокруг иранской ядерной программы.
При этом в ходе обсуждения Путин уделил немного времени Аргентине.
«Мы говорили о танго, об аргентинской культуре. Он сказал, что у страны очень нетипичный лидер (Хавьер Милей. — «Газета.Ru»), но то, что он делает в экономической сфере, очень рационально», — поделился глава МАГАТЭ.
До этого Гросси назвал свою встречу с президентом РФ очень нужной и интересной для него. По итогам встречи он также заявил, что все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия.
При этом одной из наиболее обсуждаемых тем стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая регулярно подвергается атакам беспилотников украинской армии.
Ранее в МАГАТЭ оценили ситуацию с ядерной безопасностью в мире.