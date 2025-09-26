Лавров встречается с главой МИД Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке «на полях» Генассамблеи Организации Объединенных Наций проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сергей Лавров проводит встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром», — говорится в публикации.

До этого Лавров провел переговоры с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу. Российский министр в начале встречи заявил, что Москва считает, что преемственность в отношениях двух государств отвечает интересам России и Таиланда.

Также Лавров и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. В МИД РФ уточнили, что состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем.

24 сентября министр иностранных дел России и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Нью-Йорке обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске.

Ранее Лавров дал характеристику Трампу.