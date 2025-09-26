На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров встречается с главой МИД Индии

Лавров проводит встречу с главой МИД Индии
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке «на полях» Генассамблеи Организации Объединенных Наций проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сергей Лавров проводит встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром», — говорится в публикации.

До этого Лавров провел переговоры с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу. Российский министр в начале встречи заявил, что Москва считает, что преемственность в отношениях двух государств отвечает интересам России и Таиланда.

Также Лавров и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. В МИД РФ уточнили, что состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем.

24 сентября министр иностранных дел России и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Нью-Йорке обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске.

Ранее Лавров дал характеристику Трампу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами