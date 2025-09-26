Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с таиландским коллегой Пхуангкеткеу

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке на полях 80-й Генассамблеи ООН проводит переговоры с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров в начале встречи заявил, что российская сторона считает, что преемственность в отношениях двух государств отвечает интересам России и Таиланда.

«И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее [преемственность] обеспечить», — добавил Лавров.

Он также поздравил Пхуангкеткеу с назначением на пост главы таиландского внешнеполитического ведомства.

До этого Лавров Глава провел переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Также Лавров и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. В МИД РФ уточнили, что состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем.

24 сентября министр иностранных дел России и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Нью-Йорке обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске.

Ранее Лавров дал характеристику Трампу.