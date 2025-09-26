На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой на полях ГА ООН

Лавров проводит встречу с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что встреча проходит на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

До этого Лавров и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. В МИД РФ уточнили, что состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем.

24 сентября министр иностранных дел России и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Нью-Йорке обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске.

Сообщается, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирного решения конфликта.

Ранее Лавров дал характеристику Трампу.

