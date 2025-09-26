Дипломатам из Чехии и Прибалтики велели избегать встреч с коллегами из РФ

Дипломатам из Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы велели избегать общения с российскими коллегами. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на дипломатов.

Министерства иностранных дел большей части стран ЕС отказались раскрывать, есть ли у них какие-либо правила взаимодействия с дипломатами из России. В свою очередь представители Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что дипломатических работников проинструктировали избегать российских коллег.

«Наши дипломаты и чиновники или кто-либо из посольства или правительства не поддерживают контакты с гражданами России», — сообщил литовский источник.

Недавно Telegram-канал SHOT сообщал, что Чехия выдает российским туристам визы под видом посещений, такой обходной маневр помогает стране не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских ограничений Европейского союза.

Позже посольство Чехии опровергло информацию о выдаче виз россиянам для посещения страны. Представители Праги заявили, что распространяемые сведения о выдаче чешских виз россиянам с целью посещения, отличной от туристической, не соответствуют действительности.

Ранее российский посол заявил о провокации НАТО на прямое столкновение с Россией.