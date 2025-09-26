На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выступление Нетаньяху на ГА ООН вызвало бурную и противоречивую реакцию

Десятки делегатов покинули зал перед выступлением Нетаньяху на ГА ООН
Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН вызвало бурную и противоречивую реакцию. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На заседании 26 сентября Нетаньяху выступал первым. Когда глава израильского правительства поднялся на трибуну, многие делегации демонстративно покинули зал. А затем речь премьера то и дело прерывалась криками, аплодисментами и свистом. Председателю Генассамблеи Анналене Бербок пришлось шесть раз призывать зал к порядку.

С трибуны Нетаньяху потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и освободить заложников в обмен на прекращение войны в секторе Газа. Премьер рассказал, что трансляция его обращения ведется не только через громкоговорители на границе Израиля с анклавом, но и напрямую поступает на мобильные телефоны лидерам движения.

Также глава израильского правительства представил своеобразную интерактивную презентацию на Генеральной Ассамблее ООН. С трибуны Нетаньяху обратился к присутствующим в зале с вопросами, например, «Кто совершал жестокие расправы над европейцами и американцами?»

Ранее премьер Израиля отказался признавать Палестину.

