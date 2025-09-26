Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

Путин: вопрос с финансированием при строительстве новой белорусской АЭС не стоит

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко построить на востоке Белоруссии АЭС, объяснил, почему проблемы с вложениями в такой проект исключены. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что как только будет принято решение, белорусская сторона сразу начнет ставить новый энергоблок или станцию, если возникнет потребность на западе России и в новых регионах.

Путин подчеркнул, что вопрос с финансированием такого проекта «вообще не стоит».

«Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», — заявил президент РФ.

14 марта Белоруссия попросила Россию построить вторую атомную электростанцию (АЭС), вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.