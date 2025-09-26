На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы возможные сроки решения ЕС по замороженным активам РФ

Кабмин ФРГ: решение по активам РФ может быть принято ЕС в конце октября
loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Вынесение решения по поводу замороженных активов России ожидается на регулярном заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 октября. Об этом сообщил заместитель официального представителя кабмина Себастиан Хилле, передает РИА Новости.

По его словам, предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по использованию замороженных активов, которые принадлежат России, для предоставления кредита Украине вынесено на повестку обсуждения.

«Что касается деталей, то это, конечно, зависит от того, как пройдет обсуждение. Сейчас идея канцлера ФРГ находится на столе, а все остальное будет обсуждаться в качестве последующих шагов на консультациях в Копенгагене», — заявил Хилле.

В свою очередь представитель министерства финансов Альма Лайадхи сообщила, что в настоящий момент рассматривается вопрос, что можно сделать с юридической точки зрения.

Накануне Мерц заявил, что Германия предложит на заседании Евросовета в октябре подготовить механизм выдачи Украине кредита на €140 млрд за счет активов России. По словам канцлера, этот кредит будет погашен только после того, как «Россия возместит Украине ущерб, причиненный ей во время военного конфликта». До того момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом, подчеркнул Мерц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что конфискация замороженных суверенных активов РФ спровоцирует жесткие ответные меры с российской стороны.

Ранее в Бельгии рассказали о будущем замороженных активов России.

Санкции против России
