США рассмотрят отмену пошлин на часть товаров из Малайзии

В Малайзии заявили, что США рассмотрят отмену пошлин на часть товаров из страны

США готовы рассмотреть возможность отмены пошлин на ряд товаров из Малайзии. Об этом заявила представитель азиатской страны в ходе торговых переговоров с США Мастура Ахмад Мустафа в интервью агентству Bernama.

Речь идет, в частности, о мебели, деталях для самолетов и другой продукции авиакосмической отрасли, а также какао. Мастура Ахмад Мустафа отметила, что стороны «в настоящее время находятся в процессе детализации соглашения о взаимных пошлинах».

До этого агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. По данным журналистов, визит Трампа в КНР может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Малайзии.

В конце августа издание The Economic Times сообщило, что власти Индии начали разрабатывать экономическую стратегию, которая поможет смягчить последствия от 50%-ных пошлин США.

Ранее в США заявили о резком сокращении торгового дефицита с Китаем.