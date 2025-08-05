В США заявили о резком сокращении торгового дефицита с Китаем

США заявили о достижении торгового дефицита с Китаем в $9,4 млрд

Соединенные Штаты в июне сократили торговый дефицит с Китаем почти на 30%, показатель достиг $9,4 млрд. Об этом в своем докладе сообщило управление экономического анализа США.

«Дефицит торговли с Китаем в июне сократился на $4,6 млрд, до $9,4 млрд. Экспорт увеличился на $3,1 млрд до $10,1 млрд, а импорт сократился на $1,4 млрд до $19,4 млрд», — говорится в документе.

В настоящее время в США действуют пошлины на товары из Китая в размере 30%. Китайские же тарифы на американский импорт достигают 10%.

В июле агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. По данным журналистов, визит Трампа в КНР может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Малайзии.

Позднее американский лидер назвал условием поездки в Китай заключение торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

Ранее в Китае отреагировали на угрозу Трампа вести пошлины против поддерживающих БРИКС стран.