Экс-президент Южной Кореи появился на публике впервые с июля

Бывший президент Южной Кореи явился на слушание в суд впервые с июля

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые с 9 июля появился на судебном заседании по делу о военном мятеже, в организации которого его обвиняют. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Политик явился в здание суда, где рассматривается его ходатайство о выходе под залог. В течение 18 минут он пояснял судье, почему его должны освободить из-под стражи. По словам экс-президента, он не может присутствовать на судебных заседаниях 4–5 раз в неделю, пока находится в изоляторе, и напомнил, что до ареста добросовестно посещал слушания и допросы.

«Если вы отпустите меня под залог, я планирую немного заниматься спортом утром и вечером и соблюдать диабетическую диету, сотрудничая со следствием», — сказал Юн.

Он также назвал «ребячеством» выдвинутые против него обвинения.

В декабре прошлого года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Депутаты Южной Кореи поддержали импичмент экс-президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

