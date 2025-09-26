На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Южной Кореи появился на публике впервые с июля

Бывший президент Южной Кореи явился на слушание в суд впервые с июля
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые с 9 июля появился на судебном заседании по делу о военном мятеже, в организации которого его обвиняют. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Политик явился в здание суда, где рассматривается его ходатайство о выходе под залог. В течение 18 минут он пояснял судье, почему его должны освободить из-под стражи. По словам экс-президента, он не может присутствовать на судебных заседаниях 4–5 раз в неделю, пока находится в изоляторе, и напомнил, что до ареста добросовестно посещал слушания и допросы.

«Если вы отпустите меня под залог, я планирую немного заниматься спортом утром и вечером и соблюдать диабетическую диету, сотрудничая со следствием», — сказал Юн.

Он также назвал «ребячеством» выдвинутые против него обвинения.

В декабре прошлого года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Депутаты Южной Кореи поддержали импичмент экс-президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Ранее в Южной Корее мужчина попытался поджечь здание министерства труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами