В Южной Корее мужчина пытался поджечь здание министерства труда

Мужчина пытался поджечь здание министерства занятости и труда Южной Кореи, расположенное на территории комплекса правительственных зданий в городе Седжон. Об этом пишет «Рёнхап».

В материале отмечается, что инцидент произошел вечером 25 сентября около 18:25 по местному времени (12:25 мск). Гражданин в возрасте около 50 лет разбросал в здании легковоспламеняющийся материал и попытался его поджечь, но ему помешал охранник.

«Пострадавших нет», — подчеркнули журналисты.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. В данный момент он находится под следствием по подозрению в препятствовании исполнению служебных обязанностей. Стражи порядка пытаются установить мотивы мужчины.

В конце июня в Южной Корее мужчина, недовольный разводом с супругой, устроил пожар в поезде. Инцидент произошел в сеульском метро. По версии следствия, нарушитель вылил бензин в одном из вагонов, после чего поджег свою одежду. Возгорание возникло, когда поезд проходил по подводному туннелю под рекой Хан, что значительно усложнило эвакуацию пассажиров и ликвидацию последствий происшествия.

Как сообщил телеканал NDTV, госпитализация потребовалась 22 пассажирам. Еще 129 человек получили медицинскую помощь на месте. Пострадал и сам злоумышленник, его также доставили в больницу.

Ранее в Сеуле мужчина с огнеметом поджег многоэтажный жилой дом.