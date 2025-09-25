На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее мужчина пытался поджечь здание министерства труда

«Рёнхап»: жителя Южной Кореи задержали за попытку поджечь здание минтруда
true
true
true
close
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина пытался поджечь здание министерства занятости и труда Южной Кореи, расположенное на территории комплекса правительственных зданий в городе Седжон. Об этом пишет «Рёнхап».

В материале отмечается, что инцидент произошел вечером 25 сентября около 18:25 по местному времени (12:25 мск). Гражданин в возрасте около 50 лет разбросал в здании легковоспламеняющийся материал и попытался его поджечь, но ему помешал охранник.

«Пострадавших нет», — подчеркнули журналисты.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. В данный момент он находится под следствием по подозрению в препятствовании исполнению служебных обязанностей. Стражи порядка пытаются установить мотивы мужчины.

В конце июня в Южной Корее мужчина, недовольный разводом с супругой, устроил пожар в поезде. Инцидент произошел в сеульском метро. По версии следствия, нарушитель вылил бензин в одном из вагонов, после чего поджег свою одежду. Возгорание возникло, когда поезд проходил по подводному туннелю под рекой Хан, что значительно усложнило эвакуацию пассажиров и ликвидацию последствий происшествия.

Как сообщил телеканал NDTV, госпитализация потребовалась 22 пассажирам. Еще 129 человек получили медицинскую помощь на месте. Пострадал и сам злоумышленник, его также доставили в больницу.

Ранее в Сеуле мужчина с огнеметом поджег многоэтажный жилой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами