Трамп назвал экс-главу ФБР худшим человеком в истории США

Президент США Дональд Трамп в публикации в Truth Social назвал бывшего главу ФБР (Федерального бюро разведки США) Джеймса Коми коррумпированным и одним из худших людей в истории страны.

Трамп напомнил, что 26 сентября Коми был обвинен «большим жюри по двум пунктам в совершении различных незаконных и противоправных действий».

«Он так долго приносил вред нашей стране, и теперь наконец-то начинает нести ответственность за свои преступления против нашего народа», — прокомментировал обвинения Трамп.

До этого американский телеканал ABC News сообщил, что экс-директора ФБР Джеймса Коми обвинили в даче ложных показаний.

2 июля Центральное разведывательное управление (ЦРУ) опубликовало доклад, в котором указывается, что отчет американских разведслужб о вмешательстве России в выборы 2016 года был подготовлен с нарушениями процедур и мог быть политически мотивирован. Документ был составлен по поручению нынешнего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, который назвал Коми одним из ответственных за составление предположительно фальсифицированного отчета.

Ранее в тайной комнате ФБР нашли документы о расследовании сговора Трампа с РФ.