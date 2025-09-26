Песков ушел от ответа на вопрос о «намеренном» нарушении границ ЕС

Песков не стал отвечать на вопрос о якобы ответе России на удары ВСУ по Крыму

В Кремле не стали комментировать статью агентства Bloomberg, согласно которой инциденты с самолетами в Европе могли быть «ответом» на удары ВСУ по Крыму. В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос американским журналистам.

«Спросите у Bloomberg, откуда у них такая информация», — сказал представитель Кремля.

Согласно материалу агентства, после того как Эстония заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами, в Москве состоялась встреча послов Франции, Великобритании и Германии с представителями МИД РФ.

В ходе нее неназванный российский дипломат якобы заявил, что инцидент на границе является ответом на удары по Крыму, так как последние нельзя было осуществить без участия НАТО.

В той же статье говорится, что представители западных стран якобы пригрозили, что государства НАТО будут сбивать самолеты РФ при нарушении ими границ.

В МИД России назвали материал Bloomberg «очередными придумками западного агентства».

Ранее в Дании признали, что не могут обвинить Россию в появлении дронов в их небе.