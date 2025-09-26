На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос о противоречии повышения НДС поручению Путина

Песков: Кремль не считает, что повышение НДС противоречит поручению Путина
Алексей Майшев/РИА Новости

Кремль не считает, что предложение Минфина повысить НДС противоречит поручению президента Владимира Путина зафиксировать налоговые параметры до 2030 года и негативно отразится на деловом климате. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет нет, не считает, это здесь представляет всю необходимую аргументацию правительства аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные, и экономика, собственно, сохраняет достаточно высокие темпы развития. Ну, конечно же, не обходится без проблем, собственно, сейчас в нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности, но в целом стабильность на лицо», — сказал он журналистам.

На этой неделе Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026–2028 годы ведомство направило в правительство. В случае принятия они вступят в силу 1 января 2026 года.

Ранее стало известно, сколько получит бюджет от повышения НДС.

