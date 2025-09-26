На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В мэрии Нижнего Новгорода прокомментировали предполагаемое задержание Штокмана

РИА: якобы задержанный Штокман уже не работает в администрации Нижнего Новгорода
Telegram-канал NewsNN | Нижний Новгород

Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман уже не работает в администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

«Илья Штокман в настоящее время не является сотрудником администрации Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что на данный момент комментария со стороны следственного управления Следственного комитета (СУСК) не поступало.

Глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале сообщил, что Штокман покинул должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода 27 августа после того, как ушел на спецоперацию на Украине.

О задержании бывшего первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана сообщил Telegram-канал NewsNN.

По данным SHOT, Штокман получил взятку во время работы в мэрии. Журналисты отметили, что на данный момент в городской администрации проходят обыски. Также сообщалось, что мужчину доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий.

Ранее СМИ сообщили о задержании замгубернатора Вологодской области.

