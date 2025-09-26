На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа хочет ввести пошлины на китайскую сталь в размере до 50%

Handelsblatt: ЕК хочет ввести пошлины в размере от 25 до 50% на китайскую сталь
Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия намерена ввести пошлины на китайскую сталь до 50%. Об этом пишет газета Handelsblatt.

«У Европы нет другого выбора, кроме как найти новый баланс», — отметил в беседе с изданием замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

Как пишет Handelsblatt, Брюссель получает поддержку от правительства Германии, открыто поддерживает шаги Еврокомиссии Австрия.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз (ЕС) «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС и США договорились о планах «быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива».

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза (ЕС) сокращение импорта российских энергоносителей. По его словам, переговоры по данному вопросу пройдут во вторник, 23 сентября.

Также американский лидер обратил внимание, что ЕС пытается «вести борьбу с Россией», но продолжает закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Ранее в Венгрии назвали нереалистичным требование Трампа отказаться от нефти и газа из РФ.

