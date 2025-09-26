В Крыму отреагировали на слова Трампа о возвращении Украиной территорий

Заявление президента США Дональда Трама о возможности для Украины вернуть свои территории стоит расценивать как простую игру слов. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Заявление Трампа стоит расценивать как словесную перепалку и подзадоривание нас на принуждение Украины к миру, а Зеленского - активнее продолжать самоубиваться», — подчеркнул он.

23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой обрушился с критикой на Россию и призвал Киев «действовать».

По его словам, с поддержкой ЕС Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию». Трамп заявил, что понял это, когда «изучил и понял военную и экономическую ситуацию».

Ранее в США объяснили изменение позиции Трампа по Украине.