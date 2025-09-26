Захарова объяснила последние заявления Трампа о России

Захарова: резкие заявления Трампа о РФ — это маневрирование для переговоров

Резкие высказывания, которые звучат от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес РФ в последние дни, являются частью его переговорной тактики. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», — объяснила дипломат.

23 сентября Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

При этом уже на следующий день американский лидер пообещал больше никогда не использовать выражение «бумажный тигр».

