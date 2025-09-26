На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе назвали наиболее выгодное для Германии решение по «Северным потокам»

Политик Кертен: Германии выгодно запустить уцелевший «Северный поток — 2»
РИА Новости

Германии было бы выгодно ввести в эксплуатацию неповрежденный трубопровод «Северный поток — 2» для того, чтобы не переплачивать за американский газ. Об этом РИА Новости заявил глава британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен.

«Они платят за свою энергию в несколько раз больше, чем заплатили бы в противном случае, если бы проявили благоразумие и открыли оставшийся неповрежденным трубопровод «Северный поток — 2», — подчеркнул политик.

До этого Кертен говорил о том, что наиболее вероятными заказчиками теракта на газопроводах «Северные потоки» являются Великобритания, США и Норвегия.

По мнению Кертена, в сложившейся ситуации больше остальных выиграли именно Соединенные Штаты и Норвегия, так как они начали продавать Европе газ по завышенным ценам.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию.

Ранее американский журналист заявил, что США стерли все следы операции по подрыву «Северных потоков».

