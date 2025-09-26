На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британский политик назвал вероятных заказчиков теракта на «Северных потоках»

Политик Кертен: Британия и США могут стоять за подрывом «Северных потоков»
РИА Новости

Наиболее вероятными заказчиками теракта на газопроводах «Северные потоки» являются Великобритания, США и Норвегия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен.

«Кто-то точно знает, что случилось с «Северным потоком», кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников — это поток дезинформации. Скорее всего, к инциденту причастны Великобритания, США, Норвегия и/или Украина — либо все вместе, либо кто-то из них», — сказал политик.

Он добавил, что от сложившейся ситуации больше остальных выиграли именно Соединенные Штаты и Норвегия, так как они начали продавать Европе газ по завышенным ценам.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию.

Они добрались до газопроводов с помощью яхты, арендованной у посредников по поддельным документам, у них была при себе взрывчатка. Четверо участников группы были опытными дайверами.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Три из четырех ниток трубопроводов оказались повреждены.

Ранее американский журналист заявил, что США стерли все следы операции по подрыву «Северных потоков».

