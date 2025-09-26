Экс-глава ФБР Коми заявил о своей невиновности

Бывший глава Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми заявил, что готов доказать свою невиновность в суде. Видеообращение в связи с предъявленными ему обвинениями он выложил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мое сердце болит за министерство юстиции, но я уверен в федеральной судебной системе, и я невиновен, так что давайте проведем суд и сохраним веру», — заявил он.

Ожидается, что утром 26 сентября Коми добровольно явится в полицию для ареста после того, как его обвинили в даче ложных показаний. Президент США Дональд Трамп прокомментировал выдвижение обвинений Коми, назвав его одним из худших людей в истории страны.

2 июля Центральное разведывательное управление (ЦРУ) опубликовало доклад, в котором указывается, что отчет американских разведслужб о вмешательстве России в выборы 2016 года был подготовлен с нарушениями процедур и мог быть политически мотивирован. Документ был составлен по поручению нынешнего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, который назвал Коми одним из ответственных за составление предположительно фальсифицированного отчета.

Ранее Трамп заявил, что раскол американского общества углубляется.