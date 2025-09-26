На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава ФБР Коми заявил о своей невиновности

Экс-глава ФБР Коми заявил, что готов доказать свою невиновность в суде
true
true
true
close
Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми заявил, что готов доказать свою невиновность в суде. Видеообращение в связи с предъявленными ему обвинениями он выложил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мое сердце болит за министерство юстиции, но я уверен в федеральной судебной системе, и я невиновен, так что давайте проведем суд и сохраним веру», — заявил он.

Ожидается, что утром 26 сентября Коми добровольно явится в полицию для ареста после того, как его обвинили в даче ложных показаний. Президент США Дональд Трамп прокомментировал выдвижение обвинений Коми, назвав его одним из худших людей в истории страны.

2 июля Центральное разведывательное управление (ЦРУ) опубликовало доклад, в котором указывается, что отчет американских разведслужб о вмешательстве России в выборы 2016 года был подготовлен с нарушениями процедур и мог быть политически мотивирован. Документ был составлен по поручению нынешнего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, который назвал Коми одним из ответственных за составление предположительно фальсифицированного отчета.

Ранее Трамп заявил, что раскол американского общества углубляется.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами