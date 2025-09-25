Трамп заявил, что раскол американского общества углубляется

Проблема поляризации общества в США в перспективе только обострится, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, комментируя вооруженное нападение на сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Далласе (штат Техас). Слова главы Белого дома приводит Fox News.

«Проблему порождают радикально настроенные левые и это ухудшится, и в конечном счете им (левым кругам США — «Газета.Ru») это аукнется», — заявил американский лидер.

Трамп пояснил, что имеет в виду, что ничего хорошего не происходит, «когда они играют в эти игры». Также глава Белого дома обратил внимание на то, что «правые» в США — «намного более жесткие, чем левые», но не создают подобных проблем.

24 сентября телеканал ABC News сообщил, что в отделении иммиграционной и таможенной полиции Далласа произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее трех человек. Сам стрелок не выжил от огнестрельного ранения, которое нанес сам себе.

Как заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, мотивы злоумышленника пока остаются неясными. Вместе с тем она отметила, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции Соединенных Штатов сталкиваются «с беспрецедентным насилием».

Ранее в Военно-морской академии в США произошла стрельба.