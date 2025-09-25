На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что раскол американского общества углубляется

Трамп: проблема поляризации американского общества только обострится
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Проблема поляризации общества в США в перспективе только обострится, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, комментируя вооруженное нападение на сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Далласе (штат Техас). Слова главы Белого дома приводит Fox News.

«Проблему порождают радикально настроенные левые и это ухудшится, и в конечном счете им (левым кругам США — «Газета.Ru») это аукнется», — заявил американский лидер.

Трамп пояснил, что имеет в виду, что ничего хорошего не происходит, «когда они играют в эти игры». Также глава Белого дома обратил внимание на то, что «правые» в США — «намного более жесткие, чем левые», но не создают подобных проблем.

24 сентября телеканал ABC News сообщил, что в отделении иммиграционной и таможенной полиции Далласа произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее трех человек. Сам стрелок не выжил от огнестрельного ранения, которое нанес сам себе.

Как заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, мотивы злоумышленника пока остаются неясными. Вместе с тем она отметила, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции Соединенных Штатов сталкиваются «с беспрецедентным насилием».

Ранее в Военно-морской академии в США произошла стрельба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами