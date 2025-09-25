На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена Зеленского раскрыла подробности встречи с первой леди США

Елена Зеленская заявила, что обсудила с Меланией Трамп защиту детей
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга президента Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп в рамках встречи обсудили защиту детей. Об этом жена украинского лидера сообщила в своем Telegram-канале.

«Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — написала первая леди Украины.

Зеленская также поблагодарила Трамп за письмо, которое ее супруг президент США Дональд Трамп передал российскому коллеге Владимиру Путину в ходе встречи на Аляске.

23 сентября газета New York Post, ссылаясь на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана, писала, что двусторонней встречи жены президента США Дональда Трампа с супругой украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорке не будет.

25 сентября профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что Мелания Трамп отказывается от встречи с Еленой Зеленской из-за ее репутации.

Ранее Трамп вместе с женой разочаровался в ситуации с урегулированием на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами