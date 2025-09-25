Жена Зеленского раскрыла подробности встречи с первой леди США

Елена Зеленская заявила, что обсудила с Меланией Трамп защиту детей

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга президента Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп в рамках встречи обсудили защиту детей. Об этом жена украинского лидера сообщила в своем Telegram-канале.

«Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — написала первая леди Украины.

Зеленская также поблагодарила Трамп за письмо, которое ее супруг президент США Дональд Трамп передал российскому коллеге Владимиру Путину в ходе встречи на Аляске.

23 сентября газета New York Post, ссылаясь на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана, писала, что двусторонней встречи жены президента США Дональда Трампа с супругой украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорке не будет.

25 сентября профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что Мелания Трамп отказывается от встречи с Еленой Зеленской из-за ее репутации.

Ранее Трамп вместе с женой разочаровался в ситуации с урегулированием на Украине.