Эксперт оценил отказ первой леди США от встречи с Зеленской

Первая леди США Мелания Трамп отказывается от встречи с супругой президента Украины Еленой Зеленской из-за ее репутации. Об этом заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, передает aif.ru.

«В Киеве по привычке думают, что они до сих пор везде рукопожатные, и поэтому так настойчиво добивают этой встречи. Однако Зеленская давно известна своими тратами миллионов долларов и запятнала свою репутацию», — сказал он.

До этого газета New York Post, ссылаясь на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана, писала, что двусторонней встречи жены президента США Дональда Трампа с супругой украинского президента Владимира Зеленского в Нью-Йорке не будет. Однако позднее украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники сообщило, что Мелания Трамп провела встречу с Еленой Зеленской в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Трамп вместе с женой разочаровался в ситуации с урегулированием на Украине.