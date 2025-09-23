На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первая леди США отказалась встречаться с женой Зеленского

NYP: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского Еленой
true
true
true
close
Domenico Stinellis/AP

Двусторонней встречи жены президента США Дональда Трампа Мелании с супругой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не будет. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана.

«Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — сказал он.

Бекман отметил, что Мелания Трамп очень вежлива, поэтому собирается поздороваться с Зеленской, но не будет вести обстоятельную беседу.

23 сентября украинский лидер провел переговоры с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи с Зеленским президент США заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

Ранее Кейт Миддлтон встретилась с Меланией Трамп в садах Виндзора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами