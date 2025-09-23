Первая леди США отказалась встречаться с женой Зеленского

Двусторонней встречи жены президента США Дональда Трампа Мелании с супругой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не будет. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана.

«Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — сказал он.

Бекман отметил, что Мелания Трамп очень вежлива, поэтому собирается поздороваться с Зеленской, но не будет вести обстоятельную беседу.

23 сентября украинский лидер провел переговоры с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи с Зеленским президент США заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

