В Кремле объяснили заявления из США

Ушаков: Россия учитывает сигналы от США и по публичным, и по закрытым каналам
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия учитывает как публичные высказывания, так и контакты по закрытым каналам, которые поступают из США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции», — сказал помощник российского лидера.

23 сентября президент США Дональд Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при «настоящей военной силе» завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

25 сентября политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин сообщил, что не стоит игнорировать слова Трампа в адрес России, лучше их рассматривать как возможные сигналы. Как считает эксперт, глава Белого дома посылает Москве месседж о том, что если РФ не захочет идти на определенный компромисс, США поменяют свою позицию по конфликту на Украине.

Ранее в Кремле оценили изменение позиции Трампа по Украине.

