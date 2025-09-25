На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог призвал не игнорировать заявления Трампа о России

Политолог Малинин: не стоит игнорировать заявления Трампа о России
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Не стоит игнорировать слова президента США Дональда Трампа в адрес России, лучше их рассматривать как возможные сигналы. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин, комментируя заявления главы Белого дома, сделанные в ходе Генассамблеи ООН.

«Заявления Дональда Трампа, безусловно, надо принимать во внимание, потому что через них он нередко пытается между строк передать сигнал. Это, в принципе, нормальная практика не только для Трампа, но и для многих высших государственных лиц и крупных политиков», — сказал Малинин.

Как считает эксперт, Трамп посылает Москве месседж о том, что если Москва не захочет идти на определенный компромисс, США поменяют свою позицию по конфликту на Украине.

23 сентября в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер назвал «бесцельной борьбой» российскую спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при «настоящей военной силе» завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

Ранее эксперт объяснил, кому адресованы слова Трампа об «изначальных границах» Украины.

