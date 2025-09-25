На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что не могут отказаться от закупок российского обогащенного урана

Минэнерго США: Америка не может отказаться от закупок у РФ обогащенного урана
Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты не могут отказаться от приобретения обогащенного урана у России, так как у страны нет своих мощностей для получения ядерного топлива. Об этом CNN заявил глава минэнерго США Крис Райт.

«Я бы хотел, чтобы мы могли решить проблему с ураном завтра же. К счастью, он вносит гораздо меньший вклад в финансирование (конфликта на Украине. – «Газета.Ru»)», — отметил он.

Райт добавил, что Штаты требуют от других стран отказаться от покупки у РФ углеводородов.

До этого президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран — членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США отметила, что Евросоюз «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее Трамп заявил, что Европа «катится в ад».

