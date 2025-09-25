Путина пригласили в Эфиопию

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пригласил президента РФ Владимира Путина посетить государство в Восточной Африке, чтобы провести следующую встречу в столице страны — Аддис-Абебе. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«Прошел почти год с нашей встречи в Казани в рамках саммита БРИКС. Надеюсь, наша следующая встреча пройдет в Аддис-Абебе. Это будет исторически важное событие», — заявил глава эфиопского правительства.

Ахмед поблагодарил Путина за приглашение в Москву и теплый прием, оказанный его делегации.

Также премьер-министр Эфиопии выразил уверенность, что его визит в РФ укрепит сотрудничество между двумя странами, подчеркнув, что у Москвы и Аддис-Абебы действительно очень хороший уровень сотрудничества.

25 сентября Путин пообщался с главами иностранных делегаций на полях Глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ.На кадрах с мероприятия видно, что среди глав делегаций был генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Ранее Кремль оценил предложения Украины по встрече Путина и Зеленского.