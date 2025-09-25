На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путина пригласили в Эфиопию

Премьер Эфиопии Ахмед пригласил Путина посетить Аддис-Абебу
true
true
true

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пригласил президента РФ Владимира Путина посетить государство в Восточной Африке, чтобы провести следующую встречу в столице страны — Аддис-Абебе. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«Прошел почти год с нашей встречи в Казани в рамках саммита БРИКС. Надеюсь, наша следующая встреча пройдет в Аддис-Абебе. Это будет исторически важное событие», — заявил глава эфиопского правительства.

Ахмед поблагодарил Путина за приглашение в Москву и теплый прием, оказанный его делегации.

Также премьер-министр Эфиопии выразил уверенность, что его визит в РФ укрепит сотрудничество между двумя странами, подчеркнув, что у Москвы и Аддис-Абебы действительно очень хороший уровень сотрудничества.

25 сентября Путин пообщался с главами иностранных делегаций на полях Глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ.На кадрах с мероприятия видно, что среди глав делегаций был генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Ранее Кремль оценил предложения Украины по встрече Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами