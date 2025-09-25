Путин заявил о возможности решить все вопросы развития атомной энергетики

Путин: все вопросы в развитии атомной энергетики можно решить при сотрудничестве

Любые вопросы развития атомной энергетики можно решить, если страны будут готовы сотрудничать друг с другом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Международного форума «Мировая атомная неделя», передает РИА Новости.

«Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе — ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное — дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены», — сказал глава государства.

В ходе форума Путин также заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. Российский лидер также выразил намерение предметно обсудить с участниками мероприятия вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли.

Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») проходит с 25 по 28 сентября. В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

