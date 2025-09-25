На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о возможности решить все вопросы развития атомной энергетики

Путин: все вопросы в развитии атомной энергетики можно решить при сотрудничестве
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Любые вопросы развития атомной энергетики можно решить, если страны будут готовы сотрудничать друг с другом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Международного форума «Мировая атомная неделя», передает РИА Новости.

«Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе — ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное — дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены», — сказал глава государства.

В ходе форума Путин также заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. Российский лидер также выразил намерение предметно обсудить с участниками мероприятия вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли.

Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») проходит с 25 по 28 сентября. В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

Ранее Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами