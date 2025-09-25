Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков

Российские ученые представили революционную разработку, которая позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме на ВДНХ, передает сайт Кремля.

«Это значит, что практически весь объем, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов», — сказал глава государства.

В ходе форума Путин заявил, что Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Президент уточнил, что такая система начнет функционировать в Томской области.

Также глава государства заявил, что Россия скоро наладит серийное производство малых атомных электростанций — наземных и плавучих.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности России делиться секретами в атомной сфере.