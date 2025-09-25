Путин предрек наступление нового технологического уклада

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наступает принципиально новый технологический уклад», — сказал Путин на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве.

Российский лидер также выразил намерение предметно обсудить с участниками форума вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли. По словам Путина, все больше стран видят в атоме важнейший ресурс для развития. Он отметил, что в обществе формируется отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии.

Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») проходит с 25 по 28 сентября. В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

В форуме помимо Путина принимают участие белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также на мероприятии присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и представители ряда государств. Среди них — Нигер, Узбекистан, Иран и Египет.

Глава МАГАТЭ похвалил деятельность «Росатома» по проектам в других странах.