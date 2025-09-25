На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили об ожидании реакции США на предложение по ДСНВ

Песков: Россия ждет реакции США на предложение по ДСНВ
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Власти России ждут реакции правительства США на предложение по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Все приветствовали такой подход [президента России Владимира] Путина, поэтому ждем реакции второй стороны этого процесса», — сказал представитель Кремля.

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил российский лидер.

По его словам, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее в Кремле рассказали о реакции США на заявление Путина о ДСНВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами