В Кремле заявили об ожидании реакции США на предложение по ДСНВ

Песков: Россия ждет реакции США на предложение по ДСНВ

Власти России ждут реакции правительства США на предложение по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Все приветствовали такой подход [президента России Владимира] Путина, поэтому ждем реакции второй стороны этого процесса», — сказал представитель Кремля.

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил российский лидер.

По его словам, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

