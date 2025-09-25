Лукашенко заявил, что в Белоруссии создана «самая красивая атомная станция»

Президент России Владимир Путин сделал из Белоруссии «по-настоящему ядерное государство». Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы создали самую красивую атомную станцию! <…> Спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством», — сказал он.

Глава государства также заявил, что Белоруссия благодарна России и ее президенту за помощь со строительством атомной электростанции (АЭС).

14 марта Белоруссия попросила Россию построить вторую атомную электростанцию (АЭС), вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.