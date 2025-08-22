Путин рассказал о сотрудничестве РФ с недружественными странами в атомной сфере

Россия по-прежнему сотрудничает с недружественными государствами в атомной сфере, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. Текст выступления главы российского государства размещен на сайте Кремля.

«Мы и продолжаем там [в недружественных странах] делать, ядерное топливо там поставляем в приличных объемах. Услуги предоставляем? Предоставляем, причем в тех же объемах», — сказал Путин.

Он отметил, что иногда даже возникают новые области сотрудничества, например — в сфере атомной медицины.

Президент РФ также ответил на вопрос о наращивании после СВО сотрудничества с дружественными странами. Он напомнил, что Москва и до обострения конфликта с Украиной много работала со своими партнерами.

В июне газета Financial Times сообщала, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году. При этом в Еврокомиссии предупредили, что для создания внутренней цепочки поставок необходимы инвестиции в размере €241 млрд.

Ранее Путин рассказал о вкладе атомщиков в суверенное развитие России.