На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о сотрудничестве РФ с недружественными странами в атомной сфере

Путин: РФ по-прежнему сотрудничает с недружественными странами в атомной сфере
true
true
true
close
Shutterstock

Россия по-прежнему сотрудничает с недружественными государствами в атомной сфере, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. Текст выступления главы российского государства размещен на сайте Кремля.

«Мы и продолжаем там [в недружественных странах] делать, ядерное топливо там поставляем в приличных объемах. Услуги предоставляем? Предоставляем, причем в тех же объемах», — сказал Путин.

Он отметил, что иногда даже возникают новые области сотрудничества, например — в сфере атомной медицины.

Президент РФ также ответил на вопрос о наращивании после СВО сотрудничества с дружественными странами. Он напомнил, что Москва и до обострения конфликта с Украиной много работала со своими партнерами.

В июне газета Financial Times сообщала, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году. При этом в Еврокомиссии предупредили, что для создания внутренней цепочки поставок необходимы инвестиции в размере €241 млрд.

Ранее Путин рассказал о вкладе атомщиков в суверенное развитие России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами