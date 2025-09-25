Украинские флаги сняли с мэрии Парижа

Украинские флаги, висевшие на здании мэрии Парижа с 2022 года, сняли. Об этом сообщает РИА Новости.

На здании администрации города вывешены несколько флагов Франции, чуть повыше развевается еще один рядом с флагом Евросоюза. При этом флагов Украины, размещенных там три года назад, больше нет.

Украинские флаги исчезли на фоне дебатов по поводу размещения на французских общественных зданиях флагов Палестины после официального признания Парижем палестинского государства. Эту идею предложил лидер французской Соцпартии Оливье Фор, в результате этому призыву последовали мэрии около ста городов.

Однако французские власти резко высказались против таких действий. Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо подчеркнул, что единственный флаг, который он хотел бы видеть на зданиях мэрий, — это флаг Франции. Министерство также потребовало от глав регионов и департаментов обращаться в суд, если власти городов будут отказываться снимать флаги Палестины. Администрацию одного из городов парижского региона даже обязали ежедневно выплачивать штраф в размере €150, пока с ее здания не спустят флаг Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне ООН заявил о признании Парижем государственности Палестины.

Ранее глава МИД Израиля предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании.