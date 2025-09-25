На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские флаги сняли с мэрии Парижа

Со здания мэрии Парижа сняли висевшие с 2022 года украинские флаги
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Украинские флаги, висевшие на здании мэрии Парижа с 2022 года, сняли. Об этом сообщает РИА Новости.

На здании администрации города вывешены несколько флагов Франции, чуть повыше развевается еще один рядом с флагом Евросоюза. При этом флагов Украины, размещенных там три года назад, больше нет.

Украинские флаги исчезли на фоне дебатов по поводу размещения на французских общественных зданиях флагов Палестины после официального признания Парижем палестинского государства. Эту идею предложил лидер французской Соцпартии Оливье Фор, в результате этому призыву последовали мэрии около ста городов.

Однако французские власти резко высказались против таких действий. Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо подчеркнул, что единственный флаг, который он хотел бы видеть на зданиях мэрий, — это флаг Франции. Министерство также потребовало от глав регионов и департаментов обращаться в суд, если власти городов будут отказываться снимать флаги Палестины. Администрацию одного из городов парижского региона даже обязали ежедневно выплачивать штраф в размере €150, пока с ее здания не спустят флаг Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне ООН заявил о признании Парижем государственности Палестины.

Ранее глава МИД Израиля предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами