Политолог сделал главный вывод по итогам встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке

Политолог Маркелов: после встречи с Зеленским Трамп не поменял отношения к Киеву
Alexander Drago/Reuters

Главный вывод по итогам встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорке прост: Вашингтон не поменял своего отношения к Киеву. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов.

Украина, по его словам, осталась на том же месте, где и была — в роли расходного материала для НАТО.

Что касается России, американский лидер по-прежнему не спешит давать четких ответов, отметил эксперт.

Встреча между Трампом и Зеленским прошла 23 сентября в Нью-Йорке, в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией.

