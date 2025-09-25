Территории, утрату которых не хочет признавать президент Украины Владимир Зеленский, нужны не украинцам, а британцам и другим членам НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на то, что если бы эти территории были нужны жителям Украины, то сотни тысяч граждан этой страны «не клянчили бы себе пособий» в Европе, а сражались на фронте и в тылу за свое. По словам Захаровой, остатки тех, кто находится на Украине, про эти территории даже «не хотят думать», а мечтают избавиться от «людоловов, отправляющих их якобы на бой за территории».

«Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс», — заключила Захарова.

В конце августа Зеленский в очередной раз отверг предложение о территориальных уступках со стороны Киева в рамках возможного мирного соглашения с Россией. При этом первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица отметил, что украинский лидер готов обсуждать вопросы территорий, но исключительно в формате нынешней линии фронта и только на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что у Украины есть возможность вернуться к своим «изначальным границам».