На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова раскрыла, кому на самом деле нужны утраченные Зеленским территории

Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны только натовцам
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Территории, утрату которых не хочет признавать президент Украины Владимир Зеленский, нужны не украинцам, а британцам и другим членам НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на то, что если бы эти территории были нужны жителям Украины, то сотни тысяч граждан этой страны «не клянчили бы себе пособий» в Европе, а сражались на фронте и в тылу за свое. По словам Захаровой, остатки тех, кто находится на Украине, про эти территории даже «не хотят думать», а мечтают избавиться от «людоловов, отправляющих их якобы на бой за территории».

«Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс», — заключила Захарова.

В конце августа Зеленский в очередной раз отверг предложение о территориальных уступках со стороны Киева в рамках возможного мирного соглашения с Россией. При этом первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица отметил, что украинский лидер готов обсуждать вопросы территорий, но исключительно в формате нынешней линии фронта и только на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что у Украины есть возможность вернуться к своим «изначальным границам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами